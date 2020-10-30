«Он тяжелый человек, может нагрубить»: Тодоренко рассказала об отношениях с Топаловым

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об отношениях с супругом Владом Топаловым. Этим она поделилась в интервью Алине Топаловой в YouTube-шоу «СОУЛTalk».

Она отметила, что он оказывал поддержку трудный период жизни. Пара вместе уже три года, влюбленные мечтают о втором ребенке. Однако Тодоренко не скрывает, что у супруга сложный характер, но она знает подход к нему.

— Он тяжелый человек, может нагрубить. Но я на него не обижаюсь. Я знаю, что когда он мне грубит, он не думает так, просто хочет обидеть. Я позволяю ему уйти в его пещеру, если ему плохо и тяжело. В такие минуты ему просто требуется остыть, — поделилась ведущая.

Она также рассказала, что будучи беременной все равно продолжала работать. Сейчас звезда жалеет, что не смогла сразу после родов уделить внимание сыну Майклу, выйдя на работу на 15-й день после появления ребенка.

— Я боялась вылететь из обоймы, потерять востребованность. Я все время металась между сыном, мужем, работой. Я считаю, это пока мое главное поражение. Потому что нужно побыть с сыном хотя бы полгода, наладить с ним связь. Конечно, Майкл везде меня сопровождал, мы были на съемках вместе, но это не то, — уточнила телеведущая.

Артистка отметила, что хотела бы, чтобы ей поставили памятник, а люди могли загадывать около него желания.

— Часто бывает такое, что я встречаю в аэропорту людей, которые сразу говорят: «ой, Регина, можно мы вас обнимем на удачу в путешествии». Мне кажется идея с памятником хорошая, — призналась Тодоренко.

Тодоренко заключила, что чувствует себя счастливым человеком, который определил свое место в жизни. Именно поэтому она смело идет вперед и развивается.

Ранее звезда телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко поздравила двоюродного брата с днем рождения, опубликовав в своем Instagram-аккаунте детскую фотографию. Подписчики звезды оценили детский снимок Тодоренко, отметив, что ее сын Майкл очень похож на двоюродного брата.

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