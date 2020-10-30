«Мне кажется, идея хорошая»: Регина Тодоренко хочет, чтобы ей поставили памятник

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что хотела бы, чтобы ей поставили памятник. Об этом телезвезда рассказала в интервью Алине Топаловой в YouTube-шоу «СОУЛTalk».

Тодоренко также отметила, что люди могли загадывать около памятника желания.

— Часто бывает такое, что я встречаю в аэропорту людей, которые сразу говорят: «Ой, Регина, можно мы вас обнимем на удачу в путешествии». Мне кажется, идея с памятником хорошая, — призналась Тодоренко.

Тодоренко добавила, что чувствует себя счастливым человеком, который определил свое место в жизни. Именно поэтому она смело идет вперед и развивается.

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