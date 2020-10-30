Несмотря на пандемию в Москве не прерывается реализация ключевых проектов в здравоохранении

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Даже в период пандемии не останавливается работа над основными проектами в области столичного здравоохранения. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе продолжают ремонтировать поликлиники. По ее словам, первые медицинские учреждения после капремонта начнут работу в конце 2020 года.

— Строится крупнейшая городская инфекционная больница, детская больница Святого Владимира, крупнейший онкологический стационар имени Логинова, шесть скоропомощных корпусов. Кроме того, мы продолжаем работу над формированием вертикально интегрированной структурой онкологической помощи. Надеюсь, что в I квартале 2021 года мы порадуем москвичей запуском четырех новых онкологических диспансеров. Также идет работа над формированием единого канцер-регистра, — рассказала Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

Она также добавила, что в столице обновляют парки тяжелой техники благодаря закупке по инновационному методу.

— Мы покупаем ее с помощью новой технологии — контракта жизненного цикла, когда не просто купили, поставили в поликлинику оборудование и про него забыли, а когда одновременно с покупкой мы получаем еще сервис на 10 лет, который обеспечивает его работоспособность. И это обязанность того же самого производителя. Нам удалось обеспечить между ними такую конкуренцию, которая дает нам очень часто снижение первоначальной суммы на 75 процентов, — заключила заместитель мэра столицы.

Ракова добавила, что реализация проектов в области цифровизации здравоохранения города осуществляется в полную меру.

Ранее она сообщила, что горячая линия соцкомплекса Москвы приняла более 50 тысяч звонков. нагрузка на соцработников выросла из-за домашнего режима жителей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

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