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«Очень трогательно»: Серябкина втайне вышла замуж за бизнесмена 
Фото: instagram.com/seryabkina

«Очень трогательно»: Серябкина втайне вышла замуж за бизнесмена 

Вероника Кузьминова

Звезды

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина вышла замуж за 32-летнего бизнесмена. Церемония бракосочетания пары прошла в Альпах.

Серябкина призналась, что пыталась скрывать от общественности подготовку к свадьбе. По словам артистки, она не любит афишировать свою личную жизнь. К тому же, ее жених — совсем не медийная личность.

— Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное, — цитирует Серябкину Vogue.

Узами брака пара связала себя в маленьком городе в Альпах. А празднование организовали на второй родине жениха — в Вене. Певица рассказала, что из-за коронавируса подготовка к свадьбе осложнилась. Но в итоге у пары получилось организовать задуманное. Серябкина добавила, что все прошло «со вкусом и очень трогательно».

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бизнесменОльга Серябкинасвадьба
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