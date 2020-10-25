Бывшая невестка Федора Бондарчука вновь вышла замуж в день похорон его матери

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Сын Федора Бондарчука Сергей и его жена, модель и выпускница МГИМО Тата, развелись после семи лет брака. После этого Тата вновь вышла замуж. Как пишут «Невские новости», свадьба совпала с датой похорон матери бывшего свекра девушки Ирины Скобцевой.

Новым мужем девушки стал музыкант Филипп Фролов, который работает в сфере кинематографа.

Сын Федора Бондарчука, 29-летний Сергей, прожил с Татой около семи лет. После развода в 2019 году Тата не афишировала свою личную жизнь.

Как пишет «Царьград», Ирина Скобцева, мать Федора Бондарчука, скончалась 20 октября. Она умерла в тот же день, что и ее муж, Сергей Бондарчук с разницей в 26 лет.

На похоронах Скобцевой присутствовали многие знаменитости, пишет «360»: почтить память актрисы пришли Алексей Учитель, Павел Чухрай и Аким Салбиев. Гроб несли ее сын Федор Бондарчук и внук Константин Крюков. Как пишет ФАН, в день церемонии охрана на Новодевичьем кладбище была усилена.

Читайте также: Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам народной артистки Ирины Скобцевой