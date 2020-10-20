Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам народной артистки Ирины Скобцевой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, которая ушла из жизни в возрасте 93 лет, подарила множество незабываемых женских образов нескольким поколениям зрителей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своей телеграмме.

Глава города выразил соболезнования родным и близким актрисы.

— Ушла из жизни актриса огромного таланта и обаяния, подарившая созвездие незабываемых женских образов нескольким поколениям зрителей. Высокий профессионализм, верность актерскому ремеслу и большой педагогический талант снискали ей любовь и уважение со стороны многочисленных учеников, — говорится в тексте телеграммы.

По словам Собянина, светлая память о Скобцевой навсегда сохранится в сердцах друзей, коллег и многочисленных поклонников.

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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