Названы профессии, с которыми труднее всего найти работу в России

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Топ-менеджеры и юристы чаще других специалистов испытывают трудности с поиском работы. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter, который провел опрос среди соискателей.

Около 73 процентов участников заявили о сложностях с трудоустройством. Почти 20 процентов опрошенных заявили, что легко могут сменить место работы. Среди таких специалистов — люди, задействованные в сфере продаж, и рабочий персонал.

В исследовании приняли участие 20 тысяч человек, передает РИА Новости.

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