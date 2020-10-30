Проверка организована в Балашихе по факту проживания мальчика в лесу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По факту проживания семилетнего мальчика в хижине из деревянных досок и пластика вместе с отцом в лесу в городе Балашихе организовали проверку. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ребенка, выходящего из леса на детскую площадку, заметили жители. Они выяснили, что мама мальчика умерла. В рамках проверки эксперты осмотрят деревянную постройку, где живут сын с отцом. Специалисты опросят врача, проводившего осмотр, а также инспектора по делам несовершеннолетних. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Стало известно, что ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Они проживают в лесу в хижине. Мальчик не посещает никакие образовательные и медицинские учреждения.

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