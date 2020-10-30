Автомобиль сбил женщину и ребенка на западе Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Авиаторов Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля сбил женщину и ребенка на западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Авиаторов и Волынской. На данный момент проводится проверка по факту происшествия.

Стало известно, что женщина переезжала дорогу на самокате. Вместе с ней был ее ребенок, который получил ушибы после наезда.

Ранее сообщалось, что одиннадцатилетняя девочка погибла под колесами машины на дороге на северо-востоке Подмосковья. Уточняется, что инцидент произошел в Щелковском районе, на автодороге Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера.

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