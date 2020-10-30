Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автомобиль сбил женщину и ребенка на западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Автомобиль сбил женщину и ребенка на западе Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Авиаторов Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля сбил женщину и ребенка на западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Авиаторов и Волынской. На данный момент проводится проверка по факту происшествия.

Стало известно, что женщина переезжала дорогу на самокате. Вместе с ней был ее ребенок, который получил ушибы после наезда.

Ранее сообщалось, что одиннадцатилетняя девочка погибла под колесами машины на дороге на северо-востоке Подмосковья. Уточняется, что инцидент произошел в Щелковском районе, на автодороге Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера.

Читайте также: Мужчина погиб под колесами поезда на станции Яуза МЖД

самокатнаезд на людейМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Все мнения
О проекте