Онлайн-викторину подготовили для столичных школьников в День тренера

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В честь празднования Дня тренера, который отмечается в стране ежегодно 30 октября, Городской методический центр запустил спортивную онлайн-викторину. Она посвящена «скульпторам» главных побед российских спортсменов на международной арене. Участвовать в викторине могут ученики столичных школ.

Ребятам предстоит ответить на 15 вопросов о лучших спортивных наставниках страны. В частности, им необходимо будет установить соответствия между тренерами и их знаменитыми воспитанниками, а также выполнить задания, посвященные истории развития современного спорта.

Онлайн-викторина «Тренеры России» будет доступна на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы» 30 октября. Для решения теста участникам предоставляется одна попытка. Проверка результатов осуществляется автоматически.

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