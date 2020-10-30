«Вызовет недовольство»: Познер назвал способ решить проблему эмигрантов во Франции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что проблемы Франции с арабскими эмигрантами зарождалась давно и этому есть серьезные причины. Он предложил способ прекратить теракты, которые произошли во Франции.

— Безнаказанность, безусловно, имеет место, и за то, что кто-то нарисовал карикатуру, пускай даже оскорбительную. Я вообще не сторонник того, чтобы рисовать карикатуры на Мухаммеда или Иисуса Христа, на Будду и так далее — это, в общем-то, дурной вкус, но это никакое не преступление, разумеется. А вот этот «ответ» говорит о разнузданности и абсолютной убежденности, что с тобой ничего не будет, — заявил Познер.

Он заявил, что французскому правительству давно пора принять жесткие меры. По словам Познера его предложение «вызовет большое недовольство», но как французский гражданин он считал бы необходимым отреагировать следующим образом.

— Собрать пять тысяч эмигрантов, которые уже являются французскими гражданами, тех, на кого есть досье в полиции, а такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир, — заявил журналист.

Познер предлагает за каждого пострадавшего от действий экстремиста француза высылать такое количество алжирцев. Журналист убежден, что 98 процентов французского населения будут кричать по этому поводу «ура».

Интервью с Познером опубликовано на его официальном сайте.

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