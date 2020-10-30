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Появились подробности о совершившем теракт в Ницце мужчине
Фото: twitter.com/policenationale

Появились подробности о совершившем теракт в Ницце мужчине

Татьяна Плотникова

Происшествия

Руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар рассказал, что мужчина, который 29 октября совершил вооруженное нападение в Ницце, является выходцем из Туниса.

По словам Рикара, об этом свидетельствуют обнаруженные у мужчиныдокументы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

Следствие установило, что злоумышленник въехал на территорию Италии через остров Лампедуза 20 сентября. 9 октября он прибыл в Париж.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Следственные действия продолжаются, в том числе выясняется, были ли у преступника сообщники, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что в Ницце вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства «Рейтер», одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что случившееся является терактом. Затем президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что нападения в Ницце являлись террористической атакой.

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