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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового начальника милиции Минска. Им стал глава УВД Витебской области Михаил Гриб. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь в пятницу, 30 октября.

Ранее стало известно, что экс-начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова назначили на пост министра внутренних дел Белоруссии. В свою очередь занимавший ранее указанную должность Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Гриб родился в 1980 году в Минске. Окончил Минскую специальную среднюю школу и Академию МВД, затем Академию управления при президенте Белоруссии.

Летом 1999-го начал службу участковым инспектором Центрального РОВД столицы. Спустя семь лет с должности замначальника ООПП районного управления был переведен в Минское РУВД заместителем начальника МОБиСМ. Уже в 2007-м возглавил милицию общественной безопасности в статусе замначальника РУВД.

Известно, что в период с 2011 по 2017 год занимал должность заместителя начальника департамента по гражданству и миграции МВД, а также был главой управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу.

Стоит отметить, что Гриб был одним из наиболее вероятных кандидатов на должность начальника минской милиции, поскольку ранее уже работал в столице и имеет необходимый опыт.

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