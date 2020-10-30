СК проверит обстоятельства смерти школьницы в Подмосковье

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Тело несовершеннолетней девочки обнаружили в подъезде жилого дома в Московской области. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Как уточняется, следов насильственной смерти зафиксировано не было. 29 октября школьница вышла из дома и не вернулась. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление наркотическими веществами.

Правоохранители организовали проверку по данному факту. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы специалисты смогли установить точную причину смерти подростка. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

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