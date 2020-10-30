Ассоциации операторов фитнес-индустрии: налоговый вычет поможет отрасли развиваться

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Правительство России одобрило изменения в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, которые позволят гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Между тем в Ассоциации операторов фитнес-индустрии рассказали «Вечерней Москве», что выступали одними из инициаторов этого закона.

— Мы считаем, что принятие налогового вычета — это очень важная позитивная мера для стимулирования спроса на фитнес-услуги, — сказала президент ассоциации Ольга Киселева. — В сложное для всех время эта мера совершенно точно позволит достичь важной цели: расширить рынок фитнес-услуг.

Напомним, что ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева отмечала, что индустрия фитнеса терпит убытки. В третьем квартале отрасль получила лишь 50 процентов выручки по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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