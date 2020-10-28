Залог долголетия. Жители регионов получат комфортную инфраструктуру в рамках федерального проекта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко на церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Автотор-Арена»/ Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Новая стратегия развития физической культуры и спорта в РФ должна стать, по словам президента России Владимира Путина, важным инструментом улучшения здоровья, качества и продолжительности жизни россиян. Для развития массового спорта уже сейчас делается немало. Федеральный проект «Спорт — норма жизни» ставит задачу привлечь к 2030 году к регулярным занятиям спортом и физической культурой не менее 70 процентов жителей нашей страны.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Калининграде введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Автотор-Арена», представлены новый амбассадор движения «Спорт — норма жизни» и новые персоны «Команды «Спорт — норма жизни».

Калининградская область — «форпост» России на Балтийским море. Да, это самый западный уголок и самая «европейская» территория нашей родины с «прусскими» корнями, не имеющая сухопутной границы с основной частью страны.

Теперь к этим геополитическим особенностям, делающим регион на Балтике уникальным, можно смело приплюсовать и спортивную составляющую. В пятницу, 23 октября, здесь был торжественно открыт новый, с иголочки, современный и передовой спортивный комплекс «Автотор-Арена» — крупнейший в Европе. Самый-самый.

На площадях ФОКа в 42 тысячи квадратных метров нашлось место крытому футбольному манежу с полноразмерным искусственным полем, сертифицированным по стандартам FIFA, бассейну олимпийского класса длиной 50 метров с 10 дорожками для плавания, универсальному игровому залу для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, скалодрому высотой 17 метров, залам бокса, хореографии, борьбы, аэробики, йоги, фитнеса и спа. По сути — это Дворец спорта, где будут культивироваться больше двух десятков видов спорта. Грандиозный объект. В духе проекта «Спорт — норма жизни».

Торжественно открыли «Автотор-Арену» министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, руководство компании АВТОТОР.

Почетные гости на открытии ФОКа говорили о его важности как для региона, так и для всей России в целом.

— Уверен, что комплекс станет местом притяжения тысяч людей — жителей Калининградской области, граждан всей страны, наших иностранных партнеров и коллег на соревнованиях или тренировочных занятиях. Спортивный комплекс уникален по своему функционалу, — отметил министр спорта Олег Матыцин. — Такое развитие социальной инфраструктуры и активное взаимодействие с государством по привлечению людей, чтобы спорт стал нормой нашей жизни, можно назвать хорошим примером.

Развил тему глава Калининградской области.

— Мы строим много спортобъектов, но такого грандиозного события в сфере спорта, в сфере нового строительства спортивной инфраструктуры в регионе не было давно. Для ежедневных занятий, для занятий спортом молодежи и детей это открывает колоссальные перспективы. Это то место, где наши федерации будут воспитывать будущих чемпионов — региональных, российских и, очень надеемся, олимпийских, — отметил губернатор Антон Алиханов.

Комплекс имеет все шансы стать спортивной Меккой региона, где спорт любят и уважают. В Калининградской области широко работает федеральный проект «Спорт — норма жизни», тысячи жителей ведут активный образ жизни. Руководитель регионального спорта Наталья Ищенко знает о важности здорового образа жизни не понаслышке. Наталья Сергеевна — легенда синхронного плавания, слава и гордость российского спорта, без всякого преувеличения. Она заслуженный мастер спорта, 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все 4 вида.

Наталья Ищенко награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, медалью «За заслуги перед городом Калининград».

Ее пятилетней девочкой мама отвела в калининградский спортивный комплекс «Юность» заниматься синхронным плаванием. А теперь она же спустя годы делает все, чтобы дети продолжали посещать секции, а взрослые не переставали заниматься спортом, думали о своей физической форме.

Почетные гости на открытии ФОКа / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Наталья Сергеевна не только выдающаяся спортсменка, но и пример для подражания. Ориентир для подрастающих спортсменов. На «Автотор-Арене» она получила из рук министра спорта РФ Олега Матыцина «Звезду» движения «Спорт — норма жизни», став послом здорового и активного образа жизни. Ранее послами проекта стали двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, капитан сборной России по следж-хоккею Дмитрий Лисов и олимпийский чемпион по лыжным видам спорта Александр Легков.

— Большая гордость — стать частью такого грандиозного федерального проекта, как «Спорт — норма жизни». Я спортсменка, посвятившая спорту большую часть своей жизни. Сейчас развиваю спорт в Калининградской области. Главную задачу вижу в том, чтобы сделать спорт частью жизни каждого из нас. Спорт — это удовольствие, радость, хорошие эмоции. Спорт мотивирует на большие победы в жизни, — поделилась впечатлениями от награждения Наталья Ищенко.

Задача проекта «Спорт — норма жизни» — к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом 70 процентов населения России. Для достижения цели реализуется комплексная работа по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране.

Современные спортивные сооружения строятся по всей России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». В Калининградском регионе постоянно сдаются новые объекты.

В приморском Светлогорске завершено строительство масштабной спортплощадки с футбольным полем, беговыми дорожками и детскими площадками, введен в эксплуатацию ФОК в городе Озерске, в Зеленоградске смонтирована площадка для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведена реконструкция площадки стадиона «Локомотив», продолжается строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в Калининграде. И это далеко не полный список.

Популяризация спорта связана не только с площадками, стадионами и другими спортивными объектами. Но и людьми. Помимо амбассадоров, у движения «Спорт — норма жизни» есть настоящая «Команда». Она состоит из людей увлеченных, желающих развиваться, поклонников движения вперед. Частью «Команды» становятся все — от действующих чемпионов мира до организаторов физкультурных сообществ в самых удаленных уголках нашей необъятной страны. Критерий отбора в «Команду» один — любовь к спорту и продвижение идеалов спортивного образа жизни.

Пресс-секретарь Министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов (слева) и руко- водитель региональной Федерации воднолыжного спорта Александр Балякин со значками и удостоверениями «Команды «Спорт — норма жизни» / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

В день открытия «Автотор-Арены» значки и удостоверения «Команды «Спорт — норма жизни» были вручены директору ФОКа «Автотор-Арена» Виктору Мартыну, пресс-секретарю министерства спорта Калининградской области Дмитрию Иванову, спортсмену и тренеру, руководителю региональной Федерации воднолыжного спорта, мастеру спорта России Александру Балякину.

Открытие такого комплекса, как «Автотор-Арена», — успех для спорта региона, людей, которые понимают, что «Спорт — норма жизни». И таких настоящих поклонников спорта становится все больше и больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

— Я горжусь тем, что в Российской Федерации сегодня строятся суперсовременные уникальные объекты по стандартам, которые во многом даже превышают международные. Комфортные спортивные объекты и социальная инфраструктура — гарантия того, что люди будут заниматься спортом и он станет нормой жизни для них. Тогда мы увидим здоровые поколения детей, которые будут гордиться нашей страной и своим городом. У нас огромная страна, есть возможность и необходимость строить как крупные объекты, так и доступные, легковозводимые. Каждый регион должен определить свою стратегию развития в совершенствовании инфраструктуры. Для этого мы на Совете при президенте представили Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, которая предполагает разработку региональной стратегии. Надеемся, что будет найден баланс между крупными и малыми спортивными объектами, и те и другие выполняют очень важную социальную функцию. На примере Калининградской области я вижу, что гармонию возможно найти при участии и государства, и бизнес-сообщества. С учетом новой Стратегии развития физической культуры и спорта наша первая задача — создание максимально комфортных условий для занятий спортом, чтобы люди были здоровы и имели возможность заниматься тем видом физической активности, которая им близка. Очень многое в этом направлении делается в регионах.

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