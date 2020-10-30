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Московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Вход в Московский Кремль и Мавзолей Ленина будет закрыт 4 ноября. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО).

— В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2020 года проход посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у кремлевской стены осуществляться не будет, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как уточняется, в этот день граждане смогут попасть в Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд» через Боровицкий проход.

Ранее стало известно, что все парковки в столице будут бесплатными в День народного единства, 4 ноября. Парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме без изменений.

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ФСОмавзолей Владимира ЛенинаКремль
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