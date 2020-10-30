Гузеева эмоционально ответила на хамство жениха на шоу «Давай поженимся»

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Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева эмоционально ответила жениху Максиму сразу после начала программы на его слова о «бытовых проститутках». Кроме того, в описании жениха значилось, что шоу «Давай поженимся» закладывает искаженные основы семейных ценностей.

— Максим, это не вы мне в Instagram пишете, что я сама проститутка и по себе сужу? — заявила телеведущая на хамство гостя.

Жених заявил, что Гузеева «немного путает, себе не льстит».

По словам жениха, передаче необходимо поменять репертуар, поскольку гостям задаются одни и те же вопросы.

— И на первое место вы, женщина уважаемая, с опытом, ставите финансовую составляющую. Это важно. Но почему вы не ставите на первое место чувства, отношения, человеческие качества? — спросил Максим.

Гузееву задело это заявление, поэтому она эмоционально ответила адвокату, попросив предоставить ей нарезку, подтверждающие его обвинения.

— Вы когда в следующий раз придете, раз вы адвокат, Максим, предоставьте нарезочку, где я будто бы говорю женщинам, что мужчина должен им платить, покупать подарки, — отметила Гузеева.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

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