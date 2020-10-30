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Гузеева эмоционально ответила на хамство жениха на шоу «Давай поженимся»
Фото: youtube.com /Идеальный ремонт

Гузеева эмоционально ответила на хамство жениха на шоу «Давай поженимся»

Виктория Федотова

Звезды

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева эмоционально ответила жениху Максиму сразу после начала программы на его слова о «бытовых проститутках». Кроме того, в описании жениха значилось, что шоу «Давай поженимся» закладывает искаженные основы семейных ценностей.

— Максим, это не вы мне в Instagram пишете, что я сама проститутка и по себе сужу? — заявила телеведущая на хамство гостя.

Жених заявил, что Гузеева «немного путает, себе не льстит».

По словам жениха, передаче необходимо поменять репертуар, поскольку гостям задаются одни и те же вопросы.

— И на первое место вы, женщина уважаемая, с опытом, ставите финансовую составляющую. Это важно. Но почему вы не ставите на первое место чувства, отношения, человеческие качества? — спросил Максим.

Гузееву задело это заявление, поэтому она эмоционально ответила адвокату, попросив предоставить ей нарезку, подтверждающие его обвинения.

— Вы когда в следующий раз придете, раз вы адвокат, Максим, предоставьте нарезочку, где я будто бы говорю женщинам, что мужчина должен им платить, покупать подарки, — отметила Гузеева.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

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