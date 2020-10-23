«Потом родятся страшные дети!»: Гузеева раскритиковала любительниц пластики

Фото: youtube.com / Идеальный ремонт

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала женщин, которые увлекаются пластическими операциями и инъекциями красоты. По ее мнению, дети от такой женщины будут некрасивыми.

Об этом она заявила на передаче «Давай поженимся» одному из участников программы.

— У нее даже нет надбровных дуг, а она себе их рисует. Вы думаете, что вы женитесь на бровастой, ногтястой, губастой, а нее там близко ничего нет. Зубы сделала, все остальное накачала. А потом у вас родятся страшные дети! — заявила Гузеева.

Видео опубликовано в Instagram.

В комментариях Гузееву похвалили за откровенность и отметили, что лучше естественной красоты ничего нет.

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