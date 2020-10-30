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Прокуратура рассмотрит дело подозреваемого в отравлении столичных прохожих
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Прокуратура рассмотрит дело подозреваемого в отравлении столичных прохожих

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Дело подозреваемого в отравлении столичных прохожих поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказала глава пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

— В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 28-летнего Мурата Сабанова, — отметила она.

По словам Нефедовой, его обвиняют в 30 разбойных нападениях, 10 кражах и ряде мошеннических действий.

Как сообщил источник РИА Новости, у подозреваемого были изъяты несколько пакетов с порошкообразными веществами (клозапин, феназепам, трамадол) и вещи, которые он, предположительно, похитил у своих жертв.

Согласно данным следствия, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов с мая 2019 года действовал в Басманном районе, предлагая людям напиток с веществами седативного действия. В результате потерпевшие теряли сознание или впадали в полусонное состояние, а подозреваемый похищал их вещи.

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уголовное делоотравлениеМосковская прокуратура
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