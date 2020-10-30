Пожарное депо на четыре машины построят в поселке Рогово

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, посёлок Рогово Карта всех событий

Пожарное депо на четыре машины появится в новомосковском поселке Рогово. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, первый этаж объекта займут сервисные и технические помещения, на втором и третьем этажах разместят служебные зоны и центр для восстановления сотрудников.

Также на территории депо построят тренировочную башню высотностью четыре этажа, где спасатели смогут отрабатывать действия при пожаре, склад и котельную. Для оформления фасадов используют серый и красный цвета.

Площадь объекта будет составлять примерно 3,5 тысячи квадратных метров, говорится на официальном портале мэра столицы.

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