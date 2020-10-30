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Россиянка опровергла публикацию WSJ об источнике компромата на Дональда Трампа
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Россиянка опровергла публикацию WSJ об источнике компромата на Дональда Трампа

Евгения Звощик

Общество

Россиянка Ольга Галкина, которую ранее газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, опровергла данные заявления.

— История в том, что это все не так, — пояснила женщина в комментарии РИА Новости.

По ее словам, она знаком с Игорем Данченко, которого в публикации назвали «связанным с американскими шпионами»: они вместе учились в школе. Она также отметила, что с Данченко они дружили, и он ей помогал. Галкина добавила, что сейчас находится в России и не участвовала ни в какой спецоперации вокруг Трампа и российских хакеров.

Напомним, меньше чем за неделю до президентских выборов в США издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой назывался еще один «российский источник» компрометирующего досье на Дональда Трампа. Отмечалось, что Ольга Галкина якобы снабжала некой компрометирующей Трампа информацией аналитика Игоря Данченко. Отмечалось, что мужчина работал в США, будучи специалистом по России и Евразии.

Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

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