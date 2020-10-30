Россиянка опровергла публикацию WSJ об источнике компромата на Дональда Трампа

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Россиянка Ольга Галкина, которую ранее газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, опровергла данные заявления.

— История в том, что это все не так, — пояснила женщина в комментарии РИА Новости.

По ее словам, она знаком с Игорем Данченко, которого в публикации назвали «связанным с американскими шпионами»: они вместе учились в школе. Она также отметила, что с Данченко они дружили, и он ей помогал. Галкина добавила, что сейчас находится в России и не участвовала ни в какой спецоперации вокруг Трампа и российских хакеров.

Напомним, меньше чем за неделю до президентских выборов в США издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой назывался еще один «российский источник» компрометирующего досье на Дональда Трампа. Отмечалось, что Ольга Галкина якобы снабжала некой компрометирующей Трампа информацией аналитика Игоря Данченко. Отмечалось, что мужчина работал в США, будучи специалистом по России и Евразии.

Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

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