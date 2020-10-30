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Последствия цунами в Турции попали на видео
Фото: twitter.com/JulianRoepcke

Последствия цунами в Турции попали на видео

Виктория Федотова

Происшествия

Землетрясение в Измире на западе Турции вызвало цунами. Судя по кадрам, которые сняли очевидцы происшествия, затопленными оказались некоторые улицы. В воде видна мебель и домашняя утварь, строительный мусор, который несется в потоке воды. Автор ролика — женщина, которая находится на крыше здания.

Напомним, 30 октября в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6. Разрушено шесть домов. Эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Видео: Telegram-канал «Daily Storm»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях заявил, что все ведомства уже приступили к работе по ликвидации последствий. Видео опубликовано в Telegram-канале Daily Storm.

По данным РИА Новости, подземные толчки дошли и до греческого города Самоса.

О погибших и пострадавших пока ничего не известно.

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