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Около 2,6 миллиона «квадратов» недвижимости введут на месте бывших промзон Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Около 2,6 миллиона «квадратов» недвижимости введут на месте бывших промзон Москвы

Юлия Захарова

Город

Около 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости планируют ввести на территории реорганизованных промышленных зон столицы до конца года. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проводимого редевелопмента промзон по итогам года планируется ввод 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,15 миллиона «квадратов» — жилье, — отметил он.

По словам заммэра, в последние несколько лет работы начались на большей части промзон. Там появляется новая инфраструктура, например, транспортная и соцобъекты. В частности, на территории «Грайвороново» построили жилье, семь детских садов, шесть школ и детско-взрослую поликлинику.

Реорганизация промзоны «Востряково» позволит разместить там жилой комплекс, реализация которого обеспечит появление свыше 7,5 тысячи рабочих мест, двух школ, двух детсадов, офисного центра и парковки, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москомэкспертиза с начала года утвердила четыре проекта домов по реновации в ЗАО

реорганизация промзонынедвижимостьАндрей Бочкарев
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