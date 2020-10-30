Около 2,6 миллиона «квадратов» недвижимости введут на месте бывших промзон Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Около 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости планируют ввести на территории реорганизованных промышленных зон столицы до конца года. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проводимого редевелопмента промзон по итогам года планируется ввод 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,15 миллиона «квадратов» — жилье, — отметил он.

По словам заммэра, в последние несколько лет работы начались на большей части промзон. Там появляется новая инфраструктура, например, транспортная и соцобъекты. В частности, на территории «Грайвороново» построили жилье, семь детских садов, шесть школ и детско-взрослую поликлинику.

Реорганизация промзоны «Востряково» позволит разместить там жилой комплекс, реализация которого обеспечит появление свыше 7,5 тысячи рабочих мест, двух школ, двух детсадов, офисного центра и парковки, передает агентство городских новостей «Москва».

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