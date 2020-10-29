Москомэкспертиза с начала года утвердила четыре проекта домов по реновации в ЗАО
Москомэкспертиза с начала текущего года утвердила четыре проекта строительства домов по реновации на западе столицы. Об этом сообщил председатель комитета Валерий Леонов.
В соответствии с утвержденной документацией в административном округе должно появиться 2,4 тысячи квартир.
— В ЗАО два проекта — в районе Фили-Давыдково на улице Олеко Дундича, также строительство запланировано в районах Солнцево и Филевский Парк, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.
Дома будут доступны для проживания маломобильных граждан. В квартирах новостроек сделают внутреннюю отделку — стены оклеят обоями, на пол уложат ламинат, в санузлах и на кухне появится плитка.
Ранее сообщалось, что около 538 тысяч квадратных метров недвижимости возвели в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы с начала 2020 года.
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