Москомэкспертиза с начала года утвердила четыре проекта домов по реновации в ЗАО

Фото:Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Москомэкспертиза с начала текущего года утвердила четыре проекта строительства домов по реновации на западе столицы. Об этом сообщил председатель комитета Валерий Леонов.

В соответствии с утвержденной документацией в административном округе должно появиться 2,4 тысячи квартир.

— В ЗАО два проекта — в районе Фили-Давыдково на улице Олеко Дундича, также строительство запланировано в районах Солнцево и Филевский Парк, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.

Дома будут доступны для проживания маломобильных граждан. В квартирах новостроек сделают внутреннюю отделку — стены оклеят обоями, на пол уложат ламинат, в санузлах и на кухне появится плитка.

Ранее сообщалось, что около 538 тысяч квадратных метров недвижимости возвели в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы с начала 2020 года.

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