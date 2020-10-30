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Цены на нефть начали расти после двух дней падения
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Цены на нефть начали расти после двух дней падения

Евгения Звощик

Экономика

Мировые цены на нефть утром в пятницу, 30 октября, поднялись в рамках коррекции после того, как два дня подряд котировки падали. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, по состоянию на 07:46 по московскому времени цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,31 процента — до показателя38,38 доллара за баррель. При этом цена декабрьских фьючерсов выросла на 0,61 процента — до 37,88 доллара за баррель. В свою очередь, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,3 процента — до 36,28 доллара за баррель.

Ранее нефтяные котировки демонстрировали падение на фоне опасений вокруг ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

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