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СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице

Евгения Звощик

Происшествия

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели нескольких пациентов в больнице №20 Ростова-на-Дону. Об этом сообщила представитель следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева в пятницу, 30 октября.

На базе указанного медучреждения развернут госпиталь для больных COVID-19. По информации СМИ, там в середине октября возникли перебои с медицинским кислородом, из-за чего несколько пациентов якобы задохнулись. После этих сообщений начались проверки, в том числе областным Росздравнадзором и горздравом.

Как пояснила Гагалаева, 11 октября в городской больнице №20 Ростова-на-Дону скончались пять пациентов, которые проходили лечение от коронавируса. По ее словам, следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти умерших, передает РИА Новости.

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