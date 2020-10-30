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Учеба без сбоев: за две недели дистанта учителя провели более 1,5 миллиона уроков в МЭШ
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Учеба без сбоев: за две недели дистанта учителя провели более 1,5 миллиона уроков в МЭШ

Юлия Захарова

Город

Сбоев в работе «Московской электронной школы» за вторую неделю дистанционного обучения в школах столицы не зафиксировали. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Как уточняется, на платформе прошло свыше одного миллиона уроков для учащихся 6–11 классов. Всего с 19 октября состоялось более 1,5 миллиона онлайн-занятий, что составляет 93 процента от общего количества уроков.

Кроме того, за указанный период было проведено свыше 24 миллионов сессий онлайн-уроков.

Городские власти пояснили, что работа МЭШ отлажена, несмотря на рост нагрузки на ее сервисы. В частности, электронный журнал и дневник стали использовать на 53 процента чаще по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Ежедневно в уроках МЭШ принимают участие более 600 тысяч преподавателей и учеников, говорится в Telegram-канале Оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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