Приговор вынесли главам компании за неуплату более 440 миллионов рублей налогов

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Глав столичной компании отправили в тюрьму на 2,5 года по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Правоохранители установили, что обвиняемые, руководившие компанией, которая вела транзитную продажу трубной продукции в России, заключали поддельные соглашения с фирмами-однодневками и передавали налоговой службе ложные сведения.

Выяснилось, что они не уплатили налогов на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 440 миллионов рублей.

Фигурантов дела признали виновными и приговорили их к 2,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск налогового органа на сумму свыше 440 миллионов рублей, говорится на официальном сайте СК.

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