Две кальянные опечатали в столице из-за нарушения санитарных требований
Две кальянные опечатаны в столице из-за нарушения санитарных требований. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Москве.
Как уточняется, объекты расположены по адресам улица Авиационная, дом № 77, корпус 2 и улица Мусоргского, дом № 1Б.
— Сотрудниками Роспотребнадзора в ходе обследования кальянных установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности, — отметил специалист-эксперт ведомства Шамиль Мустафаев.
Заведения работали в нарушение указа мэра Москвы, а в одной из кальянных не проводились мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, передает агентство городских новостей «Москва».
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Более 50 нарушителей масочного режима зафиксировали в ТЦ на юго-востоке Москвы