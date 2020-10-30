Две кальянные опечатали в столице из-за нарушения санитарных требований

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Авиационная улица, 77к2 Карта всех событий

Две кальянные опечатаны в столице из-за нарушения санитарных требований. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Москве.

Как уточняется, объекты расположены по адресам улица Авиационная, дом № 77, корпус 2 и улица Мусоргского, дом № 1Б.

— Сотрудниками Роспотребнадзора в ходе обследования кальянных установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности, — отметил специалист-эксперт ведомства Шамиль Мустафаев.

Заведения работали в нарушение указа мэра Москвы, а в одной из кальянных не проводились мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, передает агентство городских новостей «Москва».

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