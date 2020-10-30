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Нарушения санитарных мер зафиксировали в 80 подмосковных ТЦ
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Нарушения санитарных мер зафиксировали в 80 подмосковных ТЦ

Юлия Захарова

Общество

Нарушения зафиксировали в десятой части проверенных в Московской области торговых центров. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

— С начала октября совместно с правоохранителями мы проверили почти тысячу торговых центров Подмосковья на предмет соблюдения санитарных требований. Нарушения выявлены в 80 из них, то есть почти в 10 процентах, — отметил он.

По данным Разина, рейды проводились и в сетевых магазинах. Всего специалисты проверили более четырех тысяч таких объектов.

Как уточняется, чаще всего покупатели находились в магазинах без масок и перчаток. Ежедневно указанное нарушение выявляли порядка 300 раз.

Министр подчеркнул, что проверки будут продолжаться, передает РИА Новости.

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