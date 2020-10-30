Виктория Боня подогревает слухи о своем романе с теннисистом Сафиным

Фото: instagram.com/victoriabonya

Отечественная телеведущая, экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня опубликовала новые снимки с теннисистом Маратом Сафиным. Подписчики девушки давно подозревают об отношениях Бони и Сафина. На этот раз пара отдыхает в Монако, где у девушки есть вилла, пишут «Невские новости».

— Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем, — подписала снимок Боня.

Виктория Боня часто становится объектом обсуждения в Сети. Недавно девушка поделилась с поклонниками фотографией в новом стиле — модель покрасилась в рыжий цвет. Однако поклонники обратили внимание на то, что помимо цвета волос во внешности изменилось еще кое-что. По замечаниям подписчиков, бюст Бони заметно увеличился, пишет ФАН. Девушка информацию никак не прокомментировала.

Ранее Виктория стала жертвой розыгрыша. Пранкер позвонил телеведущей и представился бизнесменом Евгением Чичваркиным, пишет «Царьград».

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