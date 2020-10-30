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Движение ограничили в двух столичных округах из-за прокладки инженерных сетей
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение ограничили в двух столичных округах из-за прокладки инженерных сетей

Юлия Захарова

Город

Движение ограничили в двух столичных округах из-за прокладки инженерных сетей. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

В частности, на востоке города автомобилистам будут недоступны участки в районе дома № 3, № 30, корпуса 1 по Окской улице и владения 26, корпуса 1 по Рязанскому проспекту.

Движение ограничили в двух столичных округах из-за прокладки инженерных сетейФото: Пресс-служба ЦОДД

На севере Москвы движение ограничено в районе домов № 33, № 35, корпуса 1, № 35, корпуса 1, строения 2, № 39, корпуса 1, № 41, № 42 и № 45 по Зеленоградской улице, а также на участке Прибрежного проезда по улице Дыбенко в районе дома № 7, строения 1.

Движение ограничили в двух столичных округах из-за прокладки инженерных сетейФото: Пресс-служба ЦОДД

Автомобилистов призвали соблюдать осторожность и планировать маршрут с учетом указанных изменений, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Читайте также: Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы и на ТТК

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