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В Росстате сообщили о росте интернет-продаж крупных магазинов РФ в сентябре
Фото: pexels.com/Elly Fairytale

В Росстате сообщили о росте интернет-продаж крупных магазинов РФ в сентябре

Евгения Звощик

Общество

Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли РФ в сентябре выросли в 2,3 раза в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Росстата, представленном в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что по сравнению с августом текущего года данный показатель увеличился на 0,5 процента. В ведомстве пояснили, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли магазинов составила 5,4 процента против 2,6 процента в сентябре прошлого года. При этом в августе текущего года данный показатель составлял 5,3 процента.

Уточняется, что в общем объеме интернет-торговли более 60 процентов приходится на магазины электроники и сетей, предлагающих разные категории товаров.

В Росстате добавили, что оборот розничной торговли в России в сентябре 2020 года сократился на 1,7 процента по сравнению с августом.

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