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Поклонники сравнили Веру Брежневу с Сарой Коннор
Фото: instagram.com/ververa

Поклонники сравнили Веру Брежневу с Сарой Коннор

Оксана Васильева

Звезды

В Instagram Веры Брежневой появилось новое фото — певица в темных очках сидит на огромной скамейке. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» на фото поразительно похожа на героиню фильма «Терминатор», отметили пользователи в комментариях.

Как пишут «Невские новости», поклонники заметили, что так героиня фильма Сары Коннор выглядела бы, если бы в фильме она была счастлива и спокойна.

Этим летом турецкие журналисты перепутали певицу Веру Брежневу с супругой президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет «Царьград», турецкое издание Hürriyet по ошибке поставили иллюстрацией к новости о том, что Зеленский с женой заболели коронавирусом, снимок президента с Верой Брежневой.

Вера часто радует поклонников новыми видео и фото в социальных сетях — недавно, как пишет ФАН, девушка выложила ролик, где танцует под свою новую песню.

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