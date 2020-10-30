Трихолог дала советы по борьбе с облысением после коронавируса

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Трихолог Наталья Яковлева дала несколько советов людям, которые переболели новым типом коронавируса и столкнулись с проблемой выпадения волос после болезни. Отмечается, что подобные последствия COVID-19 наблюдаются только у некоторых пациентов — все зависит от индивидуальной реакции организма на инфекцию.

Эксперт пояснила, что, как правило, симптомы в виде выпадения волос начинают появляться у пациента только спустя два-три месяца после выздоровления. При этом многие начинают заниматься самолечением, что чревато серьезными последствиями. По словам Яковлевой, при первых признаках нетипичного выпадения волос следует сразу же обратиться за помощью к трихологу.

— Врач посмотрит текущее состояние головы и подскажет, как лучше ухаживать за волосом. Существует множество наружных средств, также могут быть назначены какие-то пищевые добавки и витамины, — уточнила специалист в комментарии news.ru.

Она отметила, что если не обратиться вовремя за помощью врача, то выпадение волос может перейти в хроническую стадию.

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