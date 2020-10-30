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В МИДе обсудили с коллегами из Португалии кризис в отношениях России и ЕС
Фото: Скриншот видео с YouTube/Россия 24

В МИДе обсудили с коллегами из Португалии кризис в отношениях России и ЕС

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко провел консультации с политдиректором МИД Португалии Мадаленой Фишер в преддверии председательства Португалии в Совете ЕС в первом полугодии 2021 года.

В ходе встречи стороны обсудили причины текущего кризиса в отношениях России и Евросоюза. Грушко подчеркнул заинтересованность в двустороннем взаимодействии со странами ЕС, которые «проявляют готовность к прагматичному сотрудничеству на условиях равноправия и взаимного уважения».

Участники беседы также отметили важность усилий по сохранению режимов контроля над вооружениями и построение действенной системы европейской безопасности. В частности, обсуждались отношения между Россией и блоком НАТО, а также положение в ОБСЕ и Совете Европы.

Грушко и Фишер обменялись мнениями по положению дел в Средиземноморье, в Белоруссии и на Украине, ливийскому и сирийскому урегулированию, карабахскому конфликту, ситуации в Венесуэле, а также другим ключевым темам международной повестки.

Обе стороны выразили заинтересованность в конструктивном развитии российско-португальских отношений, углублении политического диалога, расширении торгово-экономических связей и дальнейшем совершенствовании двусторонней договорно-правовой базы, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Ранее в Еврокомиссии исключили включение российской вакцины от COVID в стратегию вакцинации Евросоюза.

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