Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на 31 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 18 рейсов.
В аэропорту Шереметьево два рейса отменили, еще один задержали. Во Внукове отменены три рейса. В аэропорту Домодедово девять рейсов отменили, три рейса задерживаются.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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