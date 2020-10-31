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Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт

В ночь на 31 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 18 рейсов.

В аэропорту Шереметьево два рейса отменили, еще один задержали. Во Внукове отменены три рейса. В аэропорту Домодедово девять рейсов отменили, три рейса задерживаются.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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