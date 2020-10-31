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В «Спартаке» сочли оскорблением шутку о главном тренере Тедеско
Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»

В «Спартаке» сочли оскорблением шутку о главном тренере Тедеско

Татьяна Плотникова

Общество

Директор московского футбольного клуба «Спартак» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что в команде сочли оскорбительной шутку о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказался о Тедеско на канале «Коммент.Шоу» в YouTube:

— Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева, — заявил Казанский.

Как заявил представитель «Спартака», подобный юмор недопустим, поэтому Казанского просят принести публичные извинения.

Помимо этого клуб попросит руководств «Матч ТВ» дать оценку поведению своего сотрудника, рассказал Фетисов Telegram-каналу K/On/Off.

Ранее сообщалось, что 24 октября «Спартак» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

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