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Второй запуск тяжелой «Ангары» отложили
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Второй запуск тяжелой «Ангары» отложили

Татьяна Плотникова

Общество

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится не 24 ноября, как планировалось ранее, а 28 ноября.

Как рассказал источник в ракетно-космической отрасли, 28 ноября — предварительная дата, ее предстоит уточнить.

При этом не уточняется, с чем связано решение отложить запуск, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роскосмос форсирует разработку ракеты-носителя «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности. Госкорпорация займется созданием водородного двигателя, его использование на третьей ступени ракеты позволит поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, а не чуть больше 20, как может обычная тяжелая «Ангара-А5».

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