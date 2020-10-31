В МЧС разъяснили, как избежать пожара на балконе
Пожарные часто выезжают по вызовам о возгораниях, возникших на балконах жилых домов. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий, следует соблюдать определенные правила, рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка МЧС Антон Гладилин.
Гладилин напомнил, что нельзя бросать из окон и с балконов горящие окурки от сигарет.
Не рекомендуется оставлять без присмотра открытые окна на лоджии или застекленном балконе.
Также не следует хранить на балконах взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, оставлять там заряжаться электроприборы и аккумуляторы, особенно без присмотра, сообщает РИА Новости.
Ранее спасатели рассказали, что делать при пожаре за дверью квартиры.
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