Жительница Великобритании рассказала, как сэкономила расходы на еду в шесть раз

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Мать двоих детей смогла уменьшить еженедельные расходы на питание в шесть раз. Об этом сообщает Sun.

Келли Коста из Великобритании рассказала, что раньше тратила на еду порядка 60 фунтов (примерно 6164 рубля) в неделю, однако после того, как уволилась с работы, она сократила расходы до 10 фунтов (около 1027 рублей).

Женщина стала покупать только товары со скидками. По словам Косты, она также начала ходить в магазин незадолго до его закрытия. В это время цены на некоторые продукты снижались на 75 процентов. Также она замораживала еду, которую не смогла съесть сразу.

Кроме того, Коста установила специальное приложение, предупреждающее об акциях. Женщина также узнавала у сотрудников супермаркета подробности о сроках снижения стоимости продуктов.

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