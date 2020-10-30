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В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита продуктов в РФ
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита продуктов в РФ

Евгения Звощик

Потребление

Запасы продуктов и товаров первой необходимости в России достаточны. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в пятницу, 30 октября.

Ранее сообщалось, что россияне начали закупать товары первой необходимости впрок на случай введения режима самоизоляции в стране.

— Запасы продуктов питания и товаров первой необходимости достаточны и никаких предпосылок для дефицита товаров нет, — подчеркнул Евтухов, комментируя эти сообщения.

По его словам, также нет покупательского ажиотажа, который был минувшей весной, в первую волну пандемии, передает РИА Новости.

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