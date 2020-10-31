Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 25 человек

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В результате мощного землетрясения в Измире погибли 25 человек. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в ТАСС со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Ранее президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

Российский лидер попросил своего турецкого коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате происшествия.

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

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