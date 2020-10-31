Около 50 тысяч умных фонарей появятся в Москве до конца года

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 50 тысяч умных фонарей установят в столице до конца 2020 года. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ближайшие пять лет все уличные фонари оборудуют контролерами.

— В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых умных фонарей, — цитирует Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

Он также добавил, что на данный момент на центральных улицах города, вылетных магистралях и участках МКАД установили порядка 70 тысяч умных фонарей. Это составляет примерно 11 процентов от общего количества городских светильников.

Заместитель мэра подчеркнул, что данные о нарушении в работе фонаря сразу поступают диспетчеру, который быстро направляет на место бригаду, чтобы устранить неполадки.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о светильниках. В 2020 году установят почти 85 тысяч беспроводных идентификаторов. Благодаря им специалисты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, а также материал, из которого он сделан.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что капитальный ремонт Киевского путепровода завершат до конца октября. Он добавил, что работы вели с поочередным перекрытием движения по одной полосе в каждую сторону Третьего транспортного кольца.

Читайте также: Стартовали работы по благоустройству территорий 11 московских поликлиник