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Еще 4952 случая коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Еще 4952 случая коронавируса выявили в Москве за сутки

Захар Чайченко

Общество

За последние сутки в Москве было выявлено 4952 новых случая заражения коронавирусом. Данная информация была опубликована в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

Кроме того, в сообщении сказано, что за прошедшие 24 часа из стационарных больниц города было выписано 1310 пациентов, а число поступивших составило 1070 человек. Таким образом, количество выписанных превысило число госпитализированных на 22,4 процента.

В заключение в сообщении указали, что 334 случая заражения завершились летальным исходом, а за сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека.

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