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Более 18 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Оперштаб

Более 18 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Юлия Ямпольская

Общество

В России за последние 24 часа выявили 18 140 новых случаев COVID-19. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что на территории РФ зафиксировали за сутки 334 летальных исхода. Полностью выздоровели за 24 часа 14 854 пациента

Больше всего человек с COVID-19 выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 215 414 человек.

Ранее стало известно, что у пациентов, переболевших тяжелой формой коронавирусной инфекции, есть риск развития посттравматического стресса. Он похож на тот, который переживают участники боевых действий.

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