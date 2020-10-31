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Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим и ограничивать прогулки
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим и ограничивать прогулки

Юлия Ямпольская

Город

В столице пока не планируют вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

— Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и других странах мира, — сказал он.

Он отметил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 Франция одной из первых стран вернулась к пропускной системе.

— По сравнению с весной, система пропусков во Франции к осени была доработана. Во-первых, по аналогии с московским решением (весной 2020-го — прим. «ВМ») уже не надо обязательно распечатывать бумажную форму — достаточно заполнить электронную форму и показать пропуск на экране смартфона. Во-вторых, разрешения для поездок на работу теперь долгосрочные, — цитирует Лысенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не собираются вводить жесткие COVID-ограничения. Усиленные меры не потребуются, если будут соблюдаться уже ранее введенные правила.

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