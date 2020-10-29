Власти Москвы заявили об эффективности системы QR-кодов

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Система QR-кодов хорошо работает как профилактическая мера, которая позволяет не закрывать отрасль экономики. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября.

— Если же мы выявляем какие-то очаги в учреждениях общественного питания, в организациях общественного питания, то, конечно, уже Роспотребнадзор принимает индивидуальные решения по закрытию, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, лучше усилить контроль за заведениями, чем закрывать их и приостанавливать работу целой отрасли экономики.

Ранее мэр Москвы заявил о стабилизации ситуации с ростом COVID-заболеваемости. Он сообщил, что необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Он добавил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным коронавирусом, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме. Отдельно глава города уточнил, что детские сады в столице закрывать не собираются.

Мэр напомнил, что соблюдение правил COVID-профилактики остается обязательным. Это, по его словам, гарантирует достойный выход из кризиса.

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