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Врач рассказала о риске развития «боевого стресса» у пациентов с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач рассказала о риске развития «боевого стресса» у пациентов с COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

У пациентов, переболевших тяжелой формой коронавирусной инфекции, есть риск развития посттравматического стресса. Он похож на тот, который переживают участники боевых действий. Об этом сообщила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.

По ее словам, стресс и депрессия могут появиться из-за страха заразиться, а также опасений за близких и изменения привычного уклада жизни.

У пациентов с COVID-19 развиваются более тяжелые психические расстройства, потому что коронавирусы обладают нейротоксичностью. Так, при тяжелой форме инфекции могут появиться бред и галлюцинации.

— Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций… Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства, — цитирует Караваеву издание «Доктор Питер».

Специалист отметила, что таких пациентов немного: 1–2 процента от общего числа тяжелобольных. Однако их посттравматический стресс по силе можно приравнять к боевому. Последствия заболевания для психики могут проявиться и после выздоровления.

Ранее иммунолог рассказал, сколько времени заразен пациент с COVID-19. По словам специалиста, контагиозность после заболевания зависит от лечения и от самой формы болезни.

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